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Esenler’de sokak ortasında cinayet

Bir kişi, husumet bulunduğu öğrenilen şahsı sokak ortasında 7 el ateş ederek öldürdü.

İHA | 05.05.2018 - 06:32..
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Menderes Mahallesi 302. Sokak üzerinde meydana gelen olayda, aralarında husumet bulunduğu öğrenilen Ali Yusuf Dağdeviren ile Hasan Yılmaz arasında tartışma çıktı. Sözlü tartışma kısa süre sonra büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavganın bulunduğu yerdeki vatandaşları şahısların arasına girerek kavgayı ayırdı.

Esenler’de sokak ortasında cinayet

SİLAHIYLA DÖNÜP KURŞUN YAĞDIRDI

Kavga ettiği sırada mahallelinin müdahalesiyle olay yerinden ayrılan Ali Yusuf Dağdeviren, 15 dakika sonra olay yerine elinde silahla geldi. Dağdeviren sokak üzerinde bulunan Hasan Yılmaz’a 7 el ateş ederek öldürdü. Mahallelinin haber vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, cinayetin hemen ardından Ali Yusuf Dağdeviren’i olay yerinde gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Olay yerinde hayatını kaybeden Hasan Yılmaz’ın cenazesi ise incelenmek üzere morga kaldırıldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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