taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
118.411
USD
3,8457
EURO
4,7369
ALTIN
163,00
PETR
64,7600

Esenler'de su yüklü kamyon devrildi

İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde bulunan 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nın yakınlarında su dolu pet şişe ve damacana taşıyan kamyonet virajı alamayarak bir otoparkın duvarına çarptı.

DHA | 12.03.2018 - 17:31..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Bayrampaşa'da Esenler TEM-Otogar bağlantı yolu Esenler Sapağı Ankara istikametinde saat 15.30'da meydana gelen kazada 28 NN 946 plakalı su dolu pet şişe ve damacana yüklü kamyonet sapağa girdiği sırada kontrolden çıkarak otoparkın duvarına çarptı.

Esenler'de su yüklü kamyon devrildi

ŞOFÖR YARALANDI, 3 ARAÇ HASAR GÖRDÜ

Duvarın yanında yan yatan kamyonetteki damacanalar yere döküldü. Otoparkta bulunan 3 araç da kazanın etkisiyle hasar gördü. İsmi öğrenilemeyen şoför çevrede bulunanlar tarafından aracın içinden çıkartılırken olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Esenler'de su yüklü kamyon devrildi

"SANİYELERLE KURTARDIM"

Otoparkta aracını park ettikten sonra kapıdan çıktığı anda kazanın olduğunu belirten Hasbi Şentürk, "Saniyelerle kurtardım. Yaralıya bakamadım. Kendi heyecanımdan bakamadım." dedi.

Esenler'de su yüklü kamyon devrildi

Yaralı şoförün ayağının kırıldığı ve tedavisinin hastanede sürdüğü öğrenildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Esenler'de su yüklü kamyon devrildi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Cep telefonuyla küvete giren genç öldü
Belçika'da cep telefonuyla küvete giren 14 yaşındaki genç elektrik çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Cezaevinden izinli çıktı, karısını öldürdü
Ankara'da cezaevinden izinli çıktıktan sonra eşini 15 bıçak darbesiyle öldüren Fevzi Çelik, tutuklanıp tekrar cezaevine konuldu.
Muş'ta terör operasyonu
Muş'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı.
Bingöl’de 21 kişi tutuklandı
Bingöl’de jandarma ekipleri tarafından, 2018’in Şubat ayında bin 88 kişi hakkında işlem yapılırken, 21 şüpheli tutuklandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Düşen jette hayatını kaybedenlerden 2'si hamileydi

Düşen jette hayatını kaybedenlerden 2'si hamileydi

153
Türk bayrağını indirmek isteyen kişi gözaltına alındı

Türk bayrağını indirmek isteyen kişi gözaltına alındı

271
Afrin'den kaçışlar hızlandı

Afrin'den kaçışlar hızlandı

145
İran'da düşen jet uçağında teknik arıza şüphesi

İran'da düşen jet uçağında teknik arıza şüphesi

102
Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunan mevkidaşına cevap verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunan mevkidaşına cevap verdi

86
Yunanistan Ege Denizi'nde tatbikat yapacak

Yunanistan Ege Denizi'nde tatbikat yapacak

153
İsmail Küçükkaya canlı yayında Bozkurt yaptı

İsmail Küçükkaya canlı yayında Bozkurt yaptı

139
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM