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Esenler'de tekstil atölyesinde yangın

İstanbul Esenler’de 6 katlı binanın bodrum katında bulunan tekstil atölyesinde yangın çıkarken mahalle sakinleri panik yaşadı.

İHA | 10.11.2018 - 05:09..
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Nene Hatun Mahallesi 173. Sokak içerisinde bulunan 6 katlı binanın bodrum katında bir Suriyeliye ait olduğu öğrenilen tekstil atölyesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

MAHALLELİLER SOKAĞA DÖKÜLDÜ

Yangın nedeniyle panik yaşayan mahalleli sokağa döküldü. Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle çevreyi duman kaplarken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti.

Yapılan çalışmaların ardından yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeniyle atölye içinde bulanan çok sayıda makinede hasar meydana gelirken, ekipler yangının çıkış nedenini araştırmak için çalışma başlattı.

Esenler'de tekstil atölyesinde yangın

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