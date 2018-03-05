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Esenyurt Belediyesinde silah sesleri: 2 ölü

Esenyurt Belediyesinde çalışan bir kişi pompalı tüfekle çevredekilere korku dolu anlar yaşattı.

AA | 05.03.2018 - 15:31..
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Esenyurt Belediyesi İstihdam Merkezi'nin bulunduğu ek hizmet binasına gelen Bülent Özyürek, burada görevli Muradiye Bektaş'a henüz belirlenemeyen nedenle silahla ateş etti. Özyürek, daha sonra aynı silahla intihar etti. Silah seslerinin duyulması üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İNCELEMELER DEVAM EDİYOR

Özel harekat polislerinin de arasında bulunduğu ekipler, çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri Özyürek ve Bektaş'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ekiplerin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.

Esenyurt Belediyesinde silah sesleri: 2 ölü

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA GELDİ

Öte yandan, Esenyurt Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Esenyurt Belediyesi İstihdam Merkezi'nin bulunduğu ek hizmet binasında görevli Muradiye Bektaş, Bülent Özyürek adlı şahsın silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetmiş, saldırgan daha sonra aynı silahla intihar etmiştir. Olay tamamen adli vaka olup, saldırının kurumumuza yönelik olmadığını bildiririz. Polisin olayla ilgili tahkikatı devam etmektedir."

Esenyurt Belediyesinde silah sesleri: 2 ölü

Esenyurt Belediyesinde silah sesleri: 2 ölü

Esenyurt Belediyesinde silah sesleri: 2 ölü


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