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Esenyurt İstanbul’un en kalabalık ilçesi oldu

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre, 795 bin 10 kişi ile Esenyurt, İstanbul'un en kalabalık ilçelerinden biri oldu.

31.01.2017 - 17:18
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Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçlarına göre İstanbul’un en kalabalık ilçesi yaklaşık 53 bin kişilik artışla, 795 bin 10 kişi ile Esenyurt oldu. Esenyurt bu nüfus ile Türkiye’nin de en kalabalık 6’ncı ilçesi oldu.

Esenyurt İstanbul’un en kalabalık ilçesi oldu

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçlarına göre Türkiye nüfusu 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla79 milyon 814 bin 871 kişi oldu. İstanbul’un en kalabalık ilçesi ise 52 bin 200 kişilik artışla, 795 bin 10 kişi ile önceki yıl 3’üncü sırada olan Esenyurt oldu.

BAĞCILAR'DA NÜFUS DÜŞTÜ

Bir önceki yıl Küçükçekmece ve Bağcılar’ın arkasında olmasına rağmen yapılaşma ve kentleşmenin artması Esenyurt’u listenin zirvesine taşıdı. İstanbul’da önceki yılın lideri Küçükçekmece küçük bir artış gösterirken, ikinci sıradaki Bağcılar’da ise nüfus önceki yıla oranla düşüş gösterdi. Bununla birlikte Türkiye’nin en kalabalık ilçeleri listesinde ise Esenyurt, Çankaya, Keçiören, Şahinbey, Osmangazi, Seyhan’ın ardından Türkiye sıralamasında 6’ncı oldu. Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu ise nüfustaki artıştan dolayı memnuniyetini dile getirdi.

Esenyurt İstanbul’un en kalabalık ilçesi oldu

“İSTANBUL’DA ZİRVEDEYİZ”

Esenyurt’un vatandaşlar için sosyal donatı alanları sunduğuna dikkat çeken Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu, “İstanbul’da zirvedeyiz, 3’üncü sıradan birinci sıraya yükseldik ve Türkiye’de de 6’ncı sıradayız. Bu bizim, hisseli araziden müstakil arazilere geçişimizden dolayı bir konut yapım patlaması oluştu. Bunun için en müsait yer Esenyurt gibi gözüküyor. Dış göç de var fakat ağırlıklı olarak iç göç var. İstanbul’un eski semtlerinde ev sahibi olmayanlar ev alıp Esenyurt’a yerleşebiliyorlar. Yaşayan nüfus 850 bin civarı fakat kayıtlı olan da 795 bin 10 kişi. Bu kış şartlarında dahi okuldan sağlık ocağına, yeşil alanlardan sosyal alanlara kadar toplam 75 şantiye aktif çalışır durumda. Birçok çekim sebebi var. Vatandaş burada sosyal donatı alanları bulabiliyor” dedi.

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