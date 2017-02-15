Esenyurt'ta 14 adrese uyuşturucu baskını

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında evinde Barcelona'yı ağırlayan Paris-Saint Germain, müthiş bir maç çıkararak 4-0 kazandı.

CHP milletvekili Özgür Özel, referandumda evet diyeceklerini açıklayan Arda Turan ve Rıdvan Dilmen'e tepki gösterdi.

CHP'li Özel'den Arda Turan ve Rıdvan Dilmen'e eleştiri

Referandum sürecini etkilemek için FETÖ'cülerin yaydığı provokasyon videolarından sonuncusu ABD'de yaşayan bir sözde imama ait...

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Rio de Janeiro’da güvenlik 1 hafta boyunca askerde

Devlet Başkanı Michel Temer 15-22 Şubat arasında Rio de Janeiro'da güvenliğin sağlanması için 9 bin askerinin görevlendirilmesine onay verdi