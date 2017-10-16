Esenyurt'ta borç kavgası kanlı bitti: 2 ölü

Sivas Kongre Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, ayrı araçlarla seyir halindeyken caddede karşılaşan dayı ile iki yeğeni arasından tartışma yaşandı. Dayının yeğenlerinden 8 bin lira alacağı yüzünden çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Ardından dayı, iki yeğenini pompalı tüfekle vurarak kaçtı.

2 KARDEŞ DE HASTANEDE HAYATLARINI KAYBETTİ

Olayda ağır yaralanan iki yeğen çevredekilerin yardımıyla Esenyurt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İki kardeş, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.