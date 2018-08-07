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Esenyurt'ta çocuğunu döven kişi dayak yedi

Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Suudi Arabistanlı bir kişi, çocuğunu yol ortasında dövünce çevredekilerce darp edildi.

DHA | 07.08.2018 - 02:27..
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İstanbul Esenyurt'ta Suudi Arabistan uyruklu Nidhal Mohammed Tımraz, çocuğunu yol ortasında dövmeye başladı. Nidhal Mohammed Tımraz iddiaya göre çocuğunun kafasını yol ortasında bulunan demir bariyerlere de vurdu.

OLAYI GÖREN VATANDAŞLAR BABAYI DARP ETTİ

Tımraz'a çevredekiler müdahale etti. Çevredekiler tarafından dakikalarca dövülen Tımraz'ı bu sıra da tesadüfen yoldan geçen sivil bir polis memuru kurtardı. Yaralı kişi, tedavisi yapılmak üzere Esenyurt Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

İlk müdahalesi olay yerinde çevrede bulunan vatandaşlar tarafından yapılan çocuk ise yakında bulunan bir özel hastaneye kaldırıldı.

Esenyurt'ta çocuğunu döven kişi dayak yedi

Esenyurt'ta çocuğunu döven kişi dayak yedi

Esenyurt'ta çocuğunu döven kişi dayak yedi

Esenyurt'ta çocuğunu döven kişi dayak yedi

Esenyurt'ta çocuğunu döven kişi dayak yedi

Esenyurt'ta çocuğunu döven kişi dayak yedi

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