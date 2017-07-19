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Esenyurt'ta doğalgaz patlaması

Esenyurt'ta bir dairede meydana gelen doğalgaz patlaması güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

19.07.2017 - 23:41
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Olay, saat 18.00 sıralarında, Örnek Mahallesi Erzurum Kongre Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı binanın 3'üncü katında meydana geldi. Dairenin doğalgaz tesisatı henüz bilinmeyen nedenle büyük bir gürültüyle patladı.

Esenyurt'taki doğalgaz patlaması güvenlik kamerasında İZLE

EVDE BULUNAN 1 KİŞİ AĞIR YARALANDI

Patlamanın etkisiyle dairenin duvarının bir kısmı, camlarla birlikte parçalanarak aşağı düştü. O sırada evde bulunan daire sahibi 33 yaşındaki İbrahim Tektaş ağır yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Esenyurt'ta doğalgaz patlaması

Patlama sonrası, olay yeri ve çevresi adeta savaş alanına dönüştü. Patlama anında, kimsenin binanın önünden geçmemesi, daha büyük faciayı önlemiş oldu.

PATLAMA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Patlama anı, çevredeki bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, dairenin camları ve beton duvar, patlamanın etkisiyle parçalanarak yere düşüyor. Bu sırada, yoldan geçen bir servis aracı son anda duruyor.

Esenyurt'ta doğalgaz patlaması

Polis ekipleri patlama nedeniyle çevrede güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Esenyurt'ta doğalgaz patlaması

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