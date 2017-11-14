Esenyurt'ta gelin konvoyuna ateş açıldı

Esenyurt'taki olay geçtiğimiz pazar günü öğle saatlerinde meydana geldi. Mihriban Üren ile Kaddafi Çetin'in en mutlu günü zehir oldu.

POMPALIYLA SALDIRDI

Düğün konvoyu gelin Mihriban Üren'i almak için evin önüne geldiğinde yan binanın çatısından pompalı tüfekle ateş açıldı. Saldırıda gelin ve damadın akrabalarından 7 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Saldırgan, ağabeyi tarafından bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.

SALDIRGAN LİNÇTEN ZOR KURTULDU

Düğün konvoyundakiler saldırganı linç etmek istedi. Saldırgan olay yerine gelen polis tarafından öfkeli kalabalığın elinden kurtarıldı. Yaralılar tedavi için hastalere götürüldü. Çiftin düğünü ertelendi.