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Esenyurt'ta günlük kiralık dairelere operasyon

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı polis ekipleri, günlük kiralandığını tespit edilen adresleri tek tek bastı.

12.11.2017 - 09:11
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Esenyurt'ta adresleri daha önceden fiziki takip sonucu belirlenen ve günübirlik kiralandığı tespit edilen 42 lüks rezidans dairesine fuhuş operasyonu düzenlendi.

ÖZEL HAREKAT DESTEK VERDİ

Esenyurt Asayiş Büro ekipleri, lüks rezidans dairelerine eş zamanlı olarak akşam saat 21.00 sıralarında girdi. Operasyona, Özel Harekat ekipleri de katıldı. Özel Harekat Polisleri'nin, "Akrep" diye tabir edilen zırhlı polis araçlarıyla çevrede önlem aldığı görüldü.

Operasyon yapılan adreslerdeki bazı dairelere polis ekipleri çilingir yardımıyla girdi. Polis ekipleri dairelerde arama yaparken, bazı dairelerin pencerelerinden aşağıya eşyaların atıldığı görüldü.

Esenyurt'ta günlük kiralık dairelere operasyon

35 GÖZALTI

Bahçeye giren polis ekipleri aşağıya atılan eşyaları tek tek inceleyerek suç unsuru aradı. Operasyonda, 20'si de yabancı uyruklu kadın olmak üzere toplam 35 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden ikisi uyuşturucu ticaretinden işlem yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.

Esenyurt'ta günlük kiralık dairelere operasyon

UYUŞTURUCU ÇIKTI

Polis ekiplerinin yaptıkları operasyonda, 1 ruhsatsız silah ve yaklaşık 1 kg uyuşturucu madde de ele geçirildi.

Gözaltına alınan yabancı uyruklu şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere 'geri gönderme merkezine' gönderileceği öğrenilirken, diğerlerinin de sorguları bittikten sonra savcılığa sevk edileceği bildirildi.

Baskın yapılan adreslerdeki aramalar bittikten sonra, daireler zabıta ekiplerince mühürlendi.

Esenyurt'ta günlük kiralık dairelere operasyon


Esenyurt'ta günlük kiralık dairelere operasyon

Esenyurt'ta günlük kiralık dairelere operasyon

Esenyurt'ta günlük kiralık dairelere operasyon

Esenyurt'ta günlük kiralık dairelere operasyon

Esenyurt'ta günlük kiralık dairelere operasyon

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