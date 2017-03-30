Esenyurt'ta iki grup arasında çatışma: 3 yaralı

Olay, Örnek Mahallesi Bağlar Çeşme Caddesi üzerindeki Havuzlu Kavşak önünde akşam saatlerinde meydana geldi. İki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle silahlı çatışma çıktı. Çatışmada, 3 kişi vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla yaralandı. Bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

YARALILARDAN BİRİNİN DURUMU AĞIR

Olayda yaralanan 3 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedavisi süren yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

AK PARTİ BİNASINA KURŞUN İSABET ETTİ

Polis olay yeri inceleme ekipleri çatışmanın olduğu sokakta inceleme yaptı. Yapılan inceleme aynı sokakta bulunan Ak Parti Esenyurt İlçe Seçim Bürosu'na iki kurşun isabet ettiğini tespit etti. ayrıca seçim bürosunun bulunduğu binanın çeşitli yerlerine de kurşunlar isabet ettiği belirlendi.

"BÜROMUZA YAPILAN BİR SALDIRI DEĞİL"

Seçim bürosundaki bir görevli, "Bunun Ak Partiye veya büromuza yapılan bir saldırı değil. Sadece dışarıda olan bir çatışma. İki tane kurşun tesadüfen isabet etti." dedi.

Polisin olayla ilgili başlattığı çok yönlü soruşturma devam ediyor.









