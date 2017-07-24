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Esenyurt'ta korkutan çatı yangını

Esenyurt'ta dört katlı bir binanın çatısında yangın çıktı. Yangında binanın çatısında maddi hasar meydana geldi.

24.07.2017 - 04:18
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Yangın, saat 23.30 sıralarında Saadetdere Mahallesi 88 Sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir binanın çatı kısmında çıktı. Yükselen dumanları gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine haber verdi.

Esenyurt'ta korkutan çatı yangını

ÖLEN YA DA YARALANAN OLMADI

Avcılar ve Beylikdüzü'nden gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, bu sırada bazı vatandaşlar ise cep telefonlarıyla yangını görüntüledi. Kısa sırada söndürülen yangında ölen veya yaralanan olmadığı öğrenildi. Yangında binanın çatısında maddi hasar meydana geldi.

"HERKES KORKU İÇERİSİNDEYDİ"

Yangın sırasında karşı apartmanda olan Hakkı Yılmaz, yaptığı açıklamada "Saat 23.30 sıralarındaydı. Evde oturuyordum. Sokaktan sesler geldi. Oturduğum evin tam karşısındaydı. Pencereye baktığımız yangın sırasında bütün mahalleli sokağa döküldü. Zaten herkes korku içerisindeydi. İtfaiye 15 dakika içeresinde müdahale etti. Kimseye zarar gelmeden yangın kontrol altına alındı. Can kaybı yok. Maddi hasara neden oldu" dedi. Polisin yangınla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

Esenyurt'ta korkutan çatı yangını

Esenyurt'ta korkutan çatı yangını

Esenyurt'ta korkutan çatı yangını

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