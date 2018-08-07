Esenyurt'ta oğlunu darbeden baba tutuklandı

Tükenmişlik sendromuna yakalandığı için psikiyatri tedavisi gördüğü konuşulan ünlü oyuncu Burak Özçivit, açıklama yaptı.

Gazeteci Nedim Şener, sade vatandaşların ve devletin dövize karşı duyduğu hassasiyeti, AK Parti döneminde zenginleşen holding sahiplerinden de beklediğini belirtti.

Kayyum ataması yapılan Batman Belediyesi, kentteki tüm yollara asfalt atmakta kararlı.

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Bedelli askerlik için iki günde 200 bin başvuru

Bedelli askerlik uygulamasından yararlanmak için başvuruda bulunanların sayısı her geçen gün artıyor. 2014'te toplam başvuru sayısı 203 bin olmuştu, bu yıl 2 günde aynı sayıya ulaşıldı.