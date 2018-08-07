taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
96.161
USD
5,2673
EURO
6,1099
ALTIN
205,43
PETR
74,3400

Esenyurt'ta oğlunu darbeden baba tutuklandı

Esenyurt'ta dün oğlunu darp ettikten sonra vatandaşlar tarafından linç edilmek istenirken, polisin kurtardığı adam Nidhal Mohammed Tımraz sevk edildiği mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA | 07.08.2018 - 19:14..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Doğan Araslı Bulvarı'nda meydana gelen olayda, öz çocuğunu bariyerlere vurarak darbeden Nidhal Mohammed Tımraz, çevredeki vatandaşlar tarafından darp edilmiş ve linç edilmek istenmişti.

ÇOCUĞUN SAĞLIK DURUMU İYİ

Tımraz çevrede bir polis tarafından vatandaşların elinden kurtarılmış ve tedavisinin ardından gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan baba bugün işlemleri ardından adliyeye sevk edildi. Dayakçı babanın tutuklandığı öğrenildi.

Öte yandan, 3 yaşındaki çocuğun ise sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

Esenyurt'ta oğlunu darbeden baba tutuklandı VİDEO


Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Haydar Baş'ın mal varlığına tedbir konuldu

Haydar Baş'ın mal varlığına tedbir konuldu

404
Tunceli'de 6 PKK'lının öldürüldüğü operasyonun detayları

Tunceli'de 6 PKK'lının öldürüldüğü operasyonun detayları

209
Burak Özçivit: Tükendim

Burak Özçivit: Tükendim

285
Nedim Şener'den patronlara dolar çağrısı

Nedim Şener'den patronlara dolar çağrısı

268
Batman'da asfalt çalışmalarına ara yok

Batman'da asfalt çalışmalarına ara yok

451
ABD ile Türkiye arasında ön mutabakat

ABD ile Türkiye arasında ön mutabakat

391
Bedelli askerlik için iki günde 200 bin başvuru

Bedelli askerlik için iki günde 200 bin başvuru

251
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM