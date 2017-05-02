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Esenyurt'ta patlama ve yangın: 3 yaralı

Esenyurt'ta uyuşturucu üretildiği iddia edilen bir evde patlama ve ardından çıkan yangın nedeniyle 3 kişi yaralandı.

02.05.2017 - 04:12
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Esenyurt'ta patlama ve yangın: 3 yaralı

Mehterçeşme Mahallesi 1881. Sokak'ta 5 katlı bir apartmanın en üst katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu. Daha sonra dairenin pencereleri yerinden sökülerek yola savruldu ve yangın çıktı.

Söz konusu dairede bulunan ve olayda yaralanan B.A. (33), R.G. (25) ile S.S. (27), kendi imkanlarıyla Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine gitti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Esenyurt'ta patlama ve yangın: 3 yaralı

Esenyurt, Beylikdüzü ve Yakuplu itfaiye istasyonlarından görevlilerin müdahalesiyle alevler kısa sürede söndürüldü.

EV SAHİBİ GÖZALTINA ALINDI

Bomba imha uzmanı ve olay yeri inceleme ekipleri de olay yerinde çalışma yaptı. Ev sahibi M.A. (26), polis tarafından gözaltına alındı. Ekipler, uyuşturucu imal edildiği öne sürülen evde yaşanan patlamanın nedenini araştırıyor.

Esenyurt'ta patlama ve yangın: 3 yaralı

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