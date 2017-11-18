Esenyurt'ta polislere ateş açıldı

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde meydana gelen olay saat 00:30 sularında meydana geldi. Seyir halindeki bir sivil polis aracına çarpan otomobil sürücüsü, kendisine kimlik soran polislere silah çekerek ateş açtı.





TAKVİYE EKİP SOKAKLARDA ARAŞTIRMA BAŞLATTI

Polis ekibi de kendilerine ateş açan kişiye anında karşılık verdi. Olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çevrede geniş çaplı araştırma başlatıldı.

Olay sonrası 1'i bayan 2 sivil polis, telsizden aracın kaçış istikametini anons ederek takviye istedi. Kısa sürede olay yerine çok sayıda polis ekibi geldi. Meslektaşlarından olayla ilgili bilgi alan polis ekipleri cadde ve sokaklarda kaçan aracı yakalamak için geniş çaplı araştırma başlattı.

Ayrıca herhangi bir olumsuzluğa karşı da olay yerine 'Akrep' diye tabir edilen zırhlı polis araçları ile gelen özel harekat polisleri çevrede kuş uçurtmadı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Polis ekipleri çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelerken, olayın yaşandığı yeri de şerit ile kapatarak detaylı inceleme yaptı. Olay sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybının yaşanmadığı öğrenildi.

Polis, olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlattı.