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Esenyurt'ta silahlı kavga: 1 ölü

İsatnbul Esenyurt'ta bir fabrikada çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

DHA | 21.03.2018 - 19:13..
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Sanayi Mahallesi 1656 sokakta bulunan bir tekstil firmasında saat 16.30 sıralarında meydana gelen olayda, daha önceden işten çıkartılan iki kadınla ilgili iş yerine gelen şüpheli Ahmet B. bazı kişilerle tartıştı.

TARTIŞMA BÜYÜDÜ ATEŞ ETTİ

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ahmet B. yanında getirdiği tabancayla İrfan Tepe, Ömer Tepe ve Güneş Aras'a ateş açtı. Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

1 KİŞİ ÖLDÜ

Olay yerine gelen ekipler İrfan Tepe'nin hayatını kaybettiğini, Ömer Tepe ve Güneş Aras'ın ise yaralandığını tespit etti.

Esenyurt'ta silahlı kavga: 1 ölü

YARALILAR TEDAVİDE

Sağlık ekipleri göğsünden yaralanan Ömer Tepe ve sağ kolundan yaralanan Güneş Aras'ı Esenyurt'ta bulunan özel bir hastaneye sevk etti. Tepe ve Aras'ın hastanede tedavileri devam ediyor.

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