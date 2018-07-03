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Esenyurt'ta su kanalında can pazarı

Esenyurt'ta, dengesini kaybeden Suriyeli uyruklu bir kişi atık su kanalına düştü. Baygınlık geçiren kişiyi çevredekiler kurtarırken yaşananlar kameraya yansıdı.

DHA | 03.07.2018 - 11:06..
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Dün akşam saatlerinde Esenyurt Talatpaşa Mahallesi Bağdat Caddesi'nde atık su kanalı çevresinde tahta parçası toplayan Suriye uyruklu bir kişi, dengesini kaybederek yaklaşık 10 metreden atık su kanalına düştü.

BAYGINLIK GEÇİRDİ

Baygınlık geçiren kişi sudan çıkamadı. Suriyelinin yardımına ilk önce çevredeki vatandaşlar yetişti.  İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi de sevk edildi.

KURTARILDI

İtfaiye ve çevredekilerin yardımıyla düştüğü yerden çıkarılan kişi, Esenyurt Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Esenyurt'ta su kanalında can pazarı



Esenyurt'ta su kanalında can pazarı

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