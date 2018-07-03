Esenyurt'ta su kanalında can pazarı

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Yün eğirme ve çorap örgüsünü müzede anlatıyorlar

Bilecik'te 65 ve 75 yaşındaki iki kadın, kent müzesinde kendileri için tahsis edilen odada ziyaretçilere yün eğirme ve çorap örgüsünü uygulamalı olarak gösteriyor.