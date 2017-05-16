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Esenyurt'ta uyuşturucu kullanan gençler

İstanbul Esenyurt'ta uyuşturucu kullanıp kendinden geçen gençlerin yürek sızlatan görüntüleri kameralara yansıdı.

16.05.2017 - 08:53
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Esenyurt genelinde gençlerin yürek sızlatan halleri cep telefonu kameralarınca kaydedildi.

Otomobilde bulunan kişiler tarafından çekilen görüntülerde, Uyuşturucunun etkisiyle yol kenarında ayakta durmakta güçlük çektiği görülüyor.

KENDİNDEN GEÇEN GENÇLER

Bir başka görüntüde yol kenarına oturan bir gencin yine uyuşturucunun etkisiyle kendinden geçmiş vaziyette ağladığı kameraya yansıyor. Bazı kişiler de bu gençle ilgileniyor. Diğer görüntülerde de benzer şekilde bilinçsizce harektlerde bulunan gençler kameralara yansıyor.

Esenyurt'ta uyuşturucu kullanan gençler

Esenyurt'ta uyuşturucu kullanan gençler

Esenyurt'ta uyuşturucu kullanan gençler

Esenyurt'ta uyuşturucu kullanan gençler

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