Esenyurt’ta yangın

Örnek Mahallesi 1344 Sokak üzerinde bulunan inşaat malzemeleri üretimi yapılan fabrikanın yanında bulunan bir barakada henüz bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler korkuya neden olurken vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti. Yangını kontrol altına alan itfaiye ekipleri bir süre soğutma çalışması yaptı. Yangında şans eseri ölen ya da olmadı.

Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.