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Esenyurt'taki iş görüşmesi kanlı bitti

Esenyurt'ta, Afganistan uyruklu Kemal Muradi iş görüşmesi için gittiği evde tartıştığı kişiler tarafından boğazı kesilerek öldürüldü.

14.03.2017 - 16:56
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Hürriyet Mahallesi Albatros Sokak Numara 16'da dün akşam meydana gelen olayda, 3 çocuk babası Afganistan uyruklu Kemal Muradi, bir ay önce çalışmak için ailesi olmadan Türkiye'ye geldi.

İŞ GÖRÜŞMESİNDE KAVGA ÇIKTI

Dün akşam telefonla görüştükten sonra söz konusu adrese, inşaat işçiliği için iş görüşmesine gitti. Muradi, burada 1'i kadın 4 kişi ile henüz belli olmayan bir nedenle tartıştı.

BOĞAZI KESİLEREK ÖLDÜRÜLDÜ

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Muradi, boğazı kesilerek öldürüldü. İş görüşmesine gittiği dün akşamdan beri kendisinden haber alamayan arkadaşları durumu polise bildirdi. Bunun üzerine harekete geçen polis, bugün öğlen saatlerinde Esenyurt'taki adrese baskın düzenledi.

POLİS 2 KİŞİYİ GÖZALTINA ALDI

Evde bulunan iki kişi gözaltına alınırken aynı yerde Kemal Muradi'nin boğazı kesilerek öldürülmüş halde cesedi bulundu. Polis ve cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Muradi'nin cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma sürüyor.

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