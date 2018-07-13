Esenyurt'tan ucuza ev almak mümkün

İstanbul'da her bütçeye uygun ev satın alınabilir. Türkiye Veri İşleme Merkezi (TUVİMER) yaptığı bir araştırmayla bu tezi doğruladı.

ESENYURT İLK SIRADA

İstanbul'da en düşük konut metrekare fiyatında başı 2 bin 204 ile Esenyurt ilk sırada yer aldı. Esenyurt'u 2 bin 312 ile Çatalca, 2 bin 378 ile Sultanbeyli, 2 bin 460 lirayla Silivri izledi. Beşinci sırada ise 2 bin 466 liralık konut metrekare fiyatıyla Arnavutköy yer aldı.

PENDİK ONUNCU SIRADA

Listede Sultangazi 2 bin 524 liralık konut metrekare konut metrekare fiyatıyla altıncı sırada kendisine yer buldu. Sancaktepe 2 bin 766 lirayla yedinci, Beylikdüzü 2 bin 814 lirayla sekizinci, Esenler 2 bin 861 lirayla dokuzuncu, Pendik 3 bin 100 lirayla onuncu sırada bulunuyor.

KONUT METREKARE FİYATLARININ EN YÜKSEK OLDUĞU İLÇE BEŞİKTAŞ

İstanbul'da yapılan araştırmada konut metrekare fiyatlarının en yüksek olduğu yerler de tespit edildi. Buna göre 11 bin 409 liraylık metrekare fiyatıyla Beşiktaş en pahalı ilçe olarak belirlendi.

İKİNCİ SIRADA SARIYER VAR

Beşiktaş'ı 9 bin 879 lirayla Sarıyer takip ederken, onu 7 bin 925 lirayla Bakırköy, 7 bin 62 lirayla Kadıköy, 6 bin 916 lirayla Adalar, 6 bin 780 lirayla Şişli, 6 bin 527 lirayla Üsküdar, 5 bin 453 lirayla Beykoz izliyor.