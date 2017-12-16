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Esenyurt'un yeni Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe

Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu'nun istifa etmesinin ardından yeni başkan seçildi.

Haber Merkezi | 16.12.2017 - 16:23..
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ali murat alatepe

İstanbul'un ilçesi Esenyurt'un yeni belediye başkanı, yapılan seçimle Ali Murat Alatepe oldu.

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