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Esenyurt'un yeni Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe
Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu'nun istifa etmesinin ardından yeni başkan seçildi.
Haber Merkezi | 16.12.2017 - 16:23..
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'un yeni belediye başkanı, yapılan seçimle Ali Murat Alatepe oldu.
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