Eser Yenenler: Artık evde parti vermeyeceğim

Aynı saatlerde Eser Yenenler ise Bebek’te objektife takıldı. Yenenler, Boz ve Enver’in barışmasıyla ilgili “Ben rahattım zaten, biliyordum barışacaklarını. Çok sevindim ikisi adına” dedi.

Ünlü oyuncunun, “Evinizde tekrar bir parti vermeyi düşünür müsünüz?” sorusuna yanıtı ise şu oldu: “Yok abi, parti işlerini bitirdik. Bir kere yaptık, başımıza gelenleri gördünüz.”

YİNE AYNI MEKAN

Murat Boz ve Aslı Enver, önceki akşam Gizli Kalsın’daydı. Ünlü şarkıcı birkaç hafta önce aynı mekanda Eser Yenenler ve Nihal-Bahar Candan kardeşlerle geç saatlere kadar eğlenmiş, parti Yenenler’in evinde devam etmişti. Partinin basına yansımasından sonra yollarını ayıran Boz ile Enver, kısa süre önce barıştı.