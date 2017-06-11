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Eser Yenenler: Benim için kulüp açtı dediler

Eser Yenenler, popçu Murat Boz ve Nihal-Bahar Candan'ın da katıldığı olay partiyle ilgili konuştu.

11.06.2017 - 09:17
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Eser Yenenler, yaklaşık bir ay önce Murat Boz, Bahar-Nihal Candan gibi isimlerin katıldığı bir parti düzenlemişti. Partinin ardından Murat Boz’un, Bahar Candan ile yakınlaştığı ve bu sebeple Aslı Enver’in ünlü popçuyu terk ettiği iddia edilmişti.

YILMAZ ERDOĞAN 'ESER PAVYON AÇMIŞ' DEMİŞTİ

Eser Yenenler, BKM Mutfak'tayken hocası olan Yılmaz Erdoğan'ın kendisini "Benim çıraklar bu aralar çok meşhur. Duydum ki Eser pavyon açmış. Oysa bana ev tuttum demişti." ifadeleriyle espri malzeme yapmasına değindi.

"İŞ GARİP BİR YERE GİTTİ"

Eser Yenenler, evin alt katında müzik tesisatının ve oyuncakların olduğu bir oda kurduğunu anlatarak, “Müzisyen arkadaşlarımın hepsi gelir. Her hafta toplanırız, müzik yaparız. Özel kutlamaları evimde yaparız. Burası benim için hayaldi. ‘Eser kulüp açtı’ dediler, iş garip bir yere gitti." dedi.

Eser Yenenler: Benim için kulüp açtı dediler VİDEO

Eser Yenenler: Benim için kulüp açtı dediler

Eser Yenenler: Benim için kulüp açtı dediler

Eser Yenenler: Benim için kulüp açtı dediler

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