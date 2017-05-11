taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
96.361
USD
3,5743
EURO
3,8902
ALTIN
140,39
PETR
50,5300

Eser'in olaylı villası gece kulübü çıktı

Murat Boz ve Candan kardeşlerin kaçamağıyla gündeme gelen Eser Yenenler'in Levazım'daki villasıyla ilgili ilginç bir iddia gündeme geldi.

11.05.2017 - 10:54
  1. Haberler
  2. Magazin

eser

Geçen hafta çarşamba gecesi yaşanan olayın yankıları devam ederken Levent'teki villanın ev sahibi Eser Yenenler bir açıklama yapmış ve "Yuva yıkan kadın gibi oldum... Kimse kimseye ihanet etmedi... Villa da kiralık..." demişti. Eser Yenenler'in kiralık dediği Levent Levazım'daki villayla ilgili ortaya çıkan detay ise herkesi şaşırttı. Duymayan Kalmasın'ın haberine göre ünlü komedyenin önceki yıl evinin alt katını gece kulübü haline getirdiği ortaya çıktı.

ESER YENENLER DJ'LİK YAPIYOR

Evin bodrum katına özel ses ve ışık sistemi yaptıran Yenenler, ayrıca bir çalışanın hizmet verdiği içki standı, DJ seti ve tıpkı barlardaki gibi müşterilerin oturduğu masalar yaptırdı. Böylece villaya davet edilen ve Bodrum kata inenler kendisini ev ortamında değil, gece kulübünde gibi hissediyor. Genellikle DJ setinin başında durup davetlilerine müzikler çalan Eser Yenenler, sabahın ilk ışıklarına kadar süren gece eğlencesi bitiminde de evde kalmak isteyen arkadaşlarının üst kattaki odalarına kullanmasına izin veriyor. Eve gelenler içeriden cep telefonuyla görüntü ve bilgi paylaşmamaya özen gösteriyor.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Almanya'dan Türkiye, idam ve NATO açıklaması

Almanya'dan Türkiye, idam ve NATO açıklaması

43
Erdoğan: Ortadoğu'da Türkiye'siz karar verilemez

Erdoğan: Ortadoğu'da Türkiye'siz karar verilemez

65
FETÖ listesini gören katip kendi adını değiştirdi

FETÖ listesini gören katip kendi adını değiştirdi

40
Üzerine sıcak su dökülen Suriyeli çocuk konuştu

Üzerine sıcak su dökülen Suriyeli çocuk konuştu

201
Gezi'de molotof atan militan Suriye'de mayına basıp öldü

Gezi'de molotof atan militan Suriye'de mayına basıp öldü

80
Müezzinoğlu'ndan kıdem tazminatı açıklaması

Müezzinoğlu'ndan kıdem tazminatı açıklaması

42
CHP'li 4 vekil açlık grevinde

CHP'li 4 vekil açlık grevinde

382
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM