taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
118.214
USD
3,9161
EURO
4,8392
ALTIN
167,65
PETR
69,2000

Eserleri ve örnek alınası yaşamı ile Goethe

Kitap Ayracı, Alman Edebiyatı'nı temsili ismi Johann Wolfgang von Goethe'yi saygıla anıyor...

Özel Haber | 22.03.2018 - 12:37..
  1. Haberler
  2. Kitap
Eserleri ve örnek alınası yaşamı ile Goethe

goethe

Alman hezarfen, edebiyatçı, ressam, doğa bilimci, politikacı yönleri ile tanınan Johann Wolfgang von Goethe’nin ölüm yıl dönümü. Kitap Ayracı olarak, birçok esere imza atıp dünyaca tanınan Goethe’yi saygı ile anıyoruz…

Eserleri ve örnek alınası yaşamı ile Goethe

GOETHE HAKKINDA

- Frankfurt’ta dünyaya gelen Goethe’nin ailesi varlıklı ve aydın insanlardı. Evlerinde bulunan kütüphane ve değerli bir resim koleksiyonu, oğullarının hayatını şekillendirecekti.

*

- Ailesi onu kendileri gibi aydın görüşlü bir birey olarak yetiştirmek için çabaladı. Goethe, Fransızca, Eski Yunanca ve Latince öğrendiğinde çocuk yaştaydı.

*

- Yine çocukken Fransız tiyatro topluluklarının oyunlarından çok etkilendi. Bu etki, onu Fransız Edebiyatı’na yönlendirdi.

Eserleri ve örnek alınası yaşamı ile Goethe

- 18 yaşında babasının isteği ile Leipzig’e hukuk eğitimi almaya gitti. Burada dönemin önemli sanatçıları ile tanışma fırsatı buldu. Eski Yunan sanatına hayranlığı da böylece başladı.

*

- Sanata ilgisi ona bakmakla görmek arasındaki farkı öğretti. Bir insan ya da nesneye bakıp geçmeden, onu anlamayı artık biliyordu.

*

- 1768’de ağır bir hastalığa yakalandı ve evine döndü. Önündeki 2 yıl simya ve astroloji bilimiyle ilgilendi.

*

- 1770’te yazmaya başladığı ve ölümüne dek devam edeceği “Faust” adlı oyun, Goethe’nin başyapıtı kabul edildi.

Eserleri ve örnek alınası yaşamı ile Goethe

- 1774’te ilk romanı “Genç Eerther’in Acıları”, büyük bir şöhreti yakaladı. Bu roman, Alman Edebiyatı’nda Coşkunluk Akımı olarak adlandırılan bir dönem açıldı.

*

- Yine bu yıllarda kısa ama özlü şiirler tarzında dini eserler verdi.

*

- 1775’te Weimar Dükü Karl August’un çağrısı ile Weimar’a gitti. Weimar dukalığının bakanı olarak çeşitli idari ve siyasi görevlerde bulundu.

*

- Aynı zamanda çok zaman geçmeden Weimar, kültür ve sanat merkezi haline geliverdi.

Eserleri ve örnek alınası yaşamı ile Goethe

(Friedrich von Schiller)

- En güzel şiirlerini Weimar’da aşık olduğu Charlotte von Stein’den etkilenerek yazdı. Iphiginei auf Tauris (1787) ve Targuato Tasso (1870-1787)  eserlerindeki kadın karakterler de Charlotte’den izler taşıyordu.

*

- 1794’te “Friedrich von Schiller” ile tanıştı ve ömür boyu sürecek bir dostluk başladı.

*

- Schiller ile dört ciltlik mektupları, Alman Edebiyatı’nın bu dönemine ışık tuttu.

Eserleri ve örnek alınası yaşamı ile Goethe

- Verdiği eserlerde Goethe, romantizmin önde gelen isimlerinden oldu.

*

- Ülkesinin dışında da Alman Edebiyatı’nın temsilcisi olarak anıldı.

*

- Goethe, 22 Mart 1832’de hayata veda etti.

*

- 1871’den itibaren, Alman ulusal kimliğiyle, Alman Kraliyetinde taçlandırıldı. Eserleri ve örnek alınası yaşamıyla insanların hayranlığı hep devam etti.

Damla Karakuş

[email protected]

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
İlginç tasarımlarıyla dünyadan kütüphaneler
Kitap Ayracı, dünyanın her bir köşesinden kütüphaneleri, siz kitapseverler için derledi.
Şairlerden çocuklar ve çocukluk üzerine şiirler
Kitap Ayracı olarak, çocukların ve içindeki çocuğu hep yaşatanların Dünya Çocuk Şiirleri Günü’nü kutluyoruz.
3. Attilâ İlhan Edebiyat Ödülleri başvuruları başladı
31 Mayıs 2018 tarihine kadar başvurulabilecek yarışma kapsamında 2017 yılında yayımlanmış bir şiir kitabı ve bir romana “Attilâ İlhan Edebiyat Ödülü" verilecek.
Dünyaca ünlü yazar ve şairlerin şiir üzerine sözleri
Ünlü yazar ve şairler, şiiri nasıl tanımladı?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İranlı turistler nevruzu Palandöken'de kutladı

İranlı turistler nevruzu Palandöken'de kutladı

67
Afrin'de Kimar ve Berad düştü

Afrin'de Kimar ve Berad düştü

71
Irak'ın kuzeyinde 9 PKK'lı öldürüldü

Irak'ın kuzeyinde 9 PKK'lı öldürüldü

96
Doğan Medya Grubu 890 milyon dolara satıldı

Doğan Medya Grubu 890 milyon dolara satıldı

99
Kosova ve Karadağ sınırları yeniden belirlenecek

Kosova ve Karadağ sınırları yeniden belirlenecek

29
Alabama eyaleti idamda gaz odası kullanacak

Alabama eyaleti idamda gaz odası kullanacak

45
NASA dünyaya gelen asteroit için nükleer silah düşünüyor

NASA dünyaya gelen asteroit için nükleer silah düşünüyor

117
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM