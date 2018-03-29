Eserlerini nasıl yazdılar: Yazarın Kuramı

Bir yazar, eserini sadece yazmaz. Aynı zamanda onun üzerinde bir okur olarak yorum yapma hakkı da var. Bu kitap, yazarın sözünü, aracıları aradan çekerek, okurun ve eleştirinin sözleriyle birlikte ve eşit biçimde değerlendirmenin ilk adımını sunuyor.

(İshak Reyna)

YAZARIN KURAMI

Deneme, öykü ve editörlük dersleri veren yazar İshak Reyna, bu kitabında Türk ve Dünya Edebiyatı’ndan yaptığı seçkilerle romandan şiire varan geniş bir yelpazede, Balzac’tan Edgar Allan Poe’ye, Ahmet Hamdi Tanpınar’dan Hasan Ali Toptaş’a kadar birçok yazarı bir araya topluyor.

Verdikleri eserleri nasıl tasarladılar? Nasıl yazdılar? Bu kitap, yazarlardan kiminin yazma sürecinde edindiği kişisel deneyimleri, yazarken nasıl bir ruh halinde olduğunu aktarırken, kiminin de çok tartışılan eserlerini yazarken arka planda akan ve eserlerini birebir etkileyen tarihi olayları kaydediyor.

Reyna’nın bu derlemesi, edebi kuramlara içeriden katkı yapacak bir bakış sağlıyor. Ayrıca kitap okurken bizi içine alan o büyülü her “Acaba?” sorusuna da cevaplar bulmamızı sağlıyor ve bir eserin oluşumuna tanıklık etme şansı veriyor.

Yazarın Kuramı

İshak Reyna

İletişim Yay.

S.: 369

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Damla Karakuş

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