taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
113.946
USD
4,0087
EURO
4,9415
ALTIN
170,62
PETR
68,9400

Eserlerini nasıl yazdılar: Yazarın Kuramı

"Yazarın Kuramı", heyecanla okuduğumuz eserlerin yazıldığı o büyülü ana bizi de dahil edecek...

Özel Haber | 29.03.2018 - 10:22..
  1. Haberler
  2. Kitap

yazarın kuramı

Bir yazar, eserini sadece yazmaz. Aynı zamanda onun üzerinde bir okur olarak yorum yapma hakkı da var. Bu kitap, yazarın sözünü, aracıları aradan çekerek, okurun ve eleştirinin sözleriyle birlikte ve eşit biçimde değerlendirmenin ilk adımını sunuyor.

Eserlerini nasıl yazdılar: Yazarın Kuramı

(İshak Reyna)

YAZARIN KURAMI

Deneme, öykü ve editörlük dersleri veren yazar İshak Reyna, bu kitabında Türk ve Dünya Edebiyatı’ndan yaptığı seçkilerle romandan şiire varan geniş bir yelpazede, Balzac’tan Edgar Allan Poe’ye, Ahmet Hamdi Tanpınar’dan Hasan Ali Toptaş’a kadar birçok yazarı bir araya topluyor.

Verdikleri eserleri nasıl tasarladılar? Nasıl yazdılar? Bu kitap, yazarlardan kiminin yazma sürecinde edindiği kişisel deneyimleri, yazarken nasıl bir ruh halinde olduğunu aktarırken, kiminin de çok tartışılan eserlerini yazarken arka planda akan ve eserlerini birebir etkileyen tarihi olayları kaydediyor.

Reyna’nın bu derlemesi, edebi kuramlara içeriden katkı yapacak bir bakış sağlıyor. Ayrıca kitap okurken bizi içine alan o büyülü her “Acaba?” sorusuna da cevaplar bulmamızı sağlıyor ve bir eserin oluşumuna tanıklık etme şansı veriyor.

Eserlerini nasıl yazdılar: Yazarın Kuramı

Yazarın Kuramı

İshak Reyna

İletişim Yay.

S.: 369

Kitabı satın almak için tıklayınız: iletisim.com

Damla Karakuş

[email protected]

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Yüksek Hızlı Tren garlarına kütüphaneler açılıyor
Kültür ve Turizm Bakanlığı, okuma alışkanlığının geliştirilmesi için yapılan projeler kapsamında, Yüksek Hızlı Tren hatları üzerindeki garlara kütüphaneler kurmaya hazırlanıyor.
Bir cesaret kitabı: Yapabilirsin
Sunucu ve yazar Tuluhan Tekelioğlu, kadınların cesaretle yoğurulmuş hayatlarını “Yapabilirsin” adını verdiği kitabında yazdı.
Onetti 3 kitabıyla ilk kez Türkçede
Latin Amerika Edebiyatı’nın huzursuz devi Juan Carlos Onetti, üç kitabı “Artık Fark Etmediğinde”, “Veda Ederken” ve “Yarın Başka Bir Gün Olacak” ile ilk kez Türkçe yayımlandı.
Yüksek Hızlı Tren garlarına kütüphaneler açılıyor
Kültür ve Turizm Bakanlığı, okuma alışkanlığının geliştirilmesi için yapılan projeler kapsamında, Yüksek Hızlı Tren hatları üzerindeki garlara kütüphaneler kurmaya hazırlanıyor.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Amerika'da Prens Selman'ın kahve keyfi

Amerika'da Prens Selman'ın kahve keyfi

93
Rusya'nın denizaltısavar uçakları Amerika'ya uçtu

Rusya'nın denizaltısavar uçakları Amerika'ya uçtu

14
Yerel seçimlerde İstanbul için hazırlanan CHP geride

Yerel seçimlerde İstanbul için hazırlanan CHP geride

78
Yunanistan askerleri için takas teklif etti

Yunanistan askerleri için takas teklif etti

42
Beyaz Saray: Kim'e maksimum baskı işe yaradı

Beyaz Saray: Kim'e maksimum baskı işe yaradı

19
Meteoroloji: Hava sıcaklığı 12 derece düşecek

Meteoroloji: Hava sıcaklığı 12 derece düşecek

14
Ayşenur Arslan hakaretlerinin arkasında

Ayşenur Arslan hakaretlerinin arkasında

122
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM