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Eşi barışmak istemeyince selfie çekip intihar etti

Antalya'da, özür dilediği eşinden olumsuz yanıt alan Nurettin Kırık, "Sana her şeyimi verdim. Bir canım kaldı." diyerek yaşamına son verdi.

24.10.2017 - 11:58
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Antalya'nın Muratpaşa İlçesi'nde sabah saatlerinde, Burdur'daki şeker fabrikasından emekli Nurettin Kırık, yaklaşık 1 yıl önce Gürcistan uyruklu Svetlana Kırık ile evlendi. Burdur'da oturan eski eşiyle de görüşmeye devam eden Kırık, bu nedenle Svetlana Kırık ile sorunlar yaşadı. Nurettin Kırık, oturdukları evden ayrılırken, Svetlana Kırık ise boşanma davası açtı.

Eşi barışmak istemeyince selfie çekip intihar etti

OLUMSUZ YANIT ALINCA HAVAYA ATEŞ AÇTI

Boşanmak istemeyen Kırık, sabah saatlerinde kamyonetiyle Svetlana Kırık'ın oturduğu eve geldi. Eşiyle görüşüp, ondan özür dilemek isteyen Kırık, aldığı olumsuz yanıt üzerine sinirlendi. Kamyonetindeki av tüfeğini alıp, havaya ateş eden Nurettin Kırık, eşi Svetlana Kırık'tan inmesini istedi. Eşinin elinde silahla beklediği gören Kırık, polisten yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Eşi barışmak istemeyince selfie çekip intihar etti

SELFİE ÇEKİP TETİĞİ BASTI

Elindeki tüfekle bir ağacın dibine oturan Nurettin Kırık, namluyu karnına dayadıktan sonra tetik bölümüne düzenek yapıp, ayağını dayadı. Polisin yanına yaklaşmasını istemeyen Kırık, o sırada cep telefonuyla da selfie çekti.

Bir taraftan bağıran Kırık, "Ben, yalnızca seni sevdim. Hala da seviyorum. Sana her şeyimi verdim. Bir canım kaldı." sözlerinin ardından tetiği ayağıyla itip, tüfeği ateşledi. Kanlar içinde kalan Kırık, sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınarak, özel bir hastaneye götürüldü. Ağır yaralanan Kırık, kaldırıldığı hastanede, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti.

Olay sonrası evden sokağa inen Svetlana Kırık ise ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

Eşi barışmak istemeyince selfie çekip intihar etti

Eşi barışmak istemeyince selfie çekip intihar etti

Eşi barışmak istemeyince selfie çekip intihar etti

Eşi barışmak istemeyince selfie çekip intihar etti

Eşi barışmak istemeyince selfie çekip intihar etti

Eşi barışmak istemeyince selfie çekip intihar etti

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