Eşi boşanma davası açan adam intihara kalkıştı

İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi’nde saat 19.30 sıralarında meydana gelen olayda, 2 çocuk annesi eşinin evi terk edip boşanma davası açıp ayrılmak istemesi üzerine bunalıma giren M.S.(38), evinde kendisini bıçakla karnından yaralayarak intihara kalkıştı.

112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan M.S. tedavi altına alındı. M.S., eşi ile bugün Samsun Adliyesinde boşanma davalarının olduğunu, eşini çok sevdiğini ve ondan ayrılmak istemediğini söyledi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.