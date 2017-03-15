taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
89.786
USD
3,7330
EURO
3,9704
ALTIN
144,47
PETR
51,5700

Eşi çıplak fotoğraflarını paylaşınca boşanma davası açtı

Eşinin sosyal medya üzerinden çıplak fotoğraflarını paylaştığını öğrenen A.K., soluğu mahkemede aldı.

15.03.2017 - 12:20
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

İstanbul Aile Mahkemesi’nde açılan “Şiddetli geçimsizlik” davasında, A.K. eşi G. K.’nın kendisine karşı davranışlarının değiştiğini belirterek, “Evde en ufak bir konu konuştuğumuzda hemen bağırıp çağırıyor ters cevaplar veriyordu. Ben de ona hissettirmeden araştırma yaptım. Önce başka bir telefon hattı alarak kullandığını öğrendim” dedi.

İÇ ÇAMAŞIRLARINDAN TANIDI

Eşinin sosyal paylaşım sitesinde uygunsuz fotoğraflar paylaştığını ileri süren A.K., “Hesabındaki fotoğraflarda eşimin yüzü gözükmüyordu ancak iç çamaşırlarından ve vücudundan onun olduğuna emin oldum. Hatta başka bir paylaşım sitesinde de kendisini okşarken videolarının altına da ‘sert erkeklerle birlikte olmak istiyorum’ şeklinde yazılar yazıyordu. Ayrıca fotoğraflarda G. K.’nın başka erkeklerle çekilmiş yatak görüntülerini görünce psikolojim bozuldu” dedi.

BOŞANMAK İSTİYOR

Vatan gazetesinden Tolga Atar'ın haberine göre hayatının alt üst olduğunu söyleyen Adem K. bir an önce boşanmak istediğini söyledi.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Hollande: Türkiye'ye ihtiyacımız var

Hollande: Türkiye'ye ihtiyacımız var

89
Alman polis teşkilatına sızdılar

Alman polis teşkilatına sızdılar

153
Alman kanalının anketine tokat gibi yanıt

Alman kanalının anketine tokat gibi yanıt

36
Obama için yeni soruşturma talebi

Obama için yeni soruşturma talebi

72
Hollanda krizi Yunanistan'ı korkuttu

Hollanda krizi Yunanistan'ı korkuttu

84
Zaman Hollanda, Türk vatandaşlarını hedef gösteriyor

Zaman Hollanda, Türk vatandaşlarını hedef gösteriyor

56
BBC analisti bu kez yayına ailesiyle katıldı

BBC analisti bu kez yayına ailesiyle katıldı

16
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM