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Eşi doğum yapan Arda Turan'dan ilk açıklama

Eşi Aslıhan Doğan'ın doğumundan sonra Arda Turan, ilk kez açıklama yaptı. Turan, "İnsan filmlerdeki gibi sarılı bebek çıkacak sanıyor. Çıkan bambaşka bir şey." diye konuştu.

Haber Merkezi | 27.10.2018 - 11:17..
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Son dönemde ünlü şarkıcı Berkay ile yaşadığı kavga ile gündemden düşmeyen Arda Turan'ın eşi doğum yaptı.

Eşi doğum yapan Arda Turan'dan ilk açıklama

İLK AÇIKLAMA TURAN'DAN

Arda Turan- Aslıhan Doğan çifti Hamza Arda Turan adını verdikleri bebeklerini 2 gün önce kucağına aldı. Arda Turan ise ilk kez Aslıhan Doğan ve bebeğin sağlık durumu ile ilgili konuştu.

Eşi doğum yapan Arda Turan'dan ilk açıklama

"ÇIKAN BAMBAŞKA BİR ŞEY"

Aslıhan Doğan'ın sağlık durumu ile ilgili konuşan ünlü futbolcu, "Enteresan bir his. Aslıhan'dan müthiş bir performans. Doğuma girmeyecektim, ama Aslıhan son anda 'gel' dedi. Girdim. İnsan filmlerdeki gibi sarılı bebek çıkacak sanıyor. Çıkan bambaşka bir şey." ifadelerini kullandı.

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