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Eşi evi terk eden koca, bebeğini rehin aldı

Aydın'da ayrı yaşadığı dini nikahlı eşi evi terk eden şahıs, eşi bebeğini almaya gelince cinnet getirerek bebeği rehin aldı.

İHA | 12.03.2018 - 23:58..
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Nazilli ilçesi Yeşil Mahallesi Kanal yolunda ikamet eden Halil İbrahim K.’nın (45) dini nikahlı eşi bir süre önce evi terk etti. Halil İbrahim K., 1,5 yaşındaki çocuğunu almak için eve gelen eşine bebeği vermedi.

KENDİSİNİ BEBEKLE EVE KİLİTLEDİ

Kadın bunun üzerine Aile ve Sosyal Politikalar İlçe Müdürlüğünden yardım isterken, çocuğunu rehin alan baba kendisini eve kilitleyip, evi yakma tehdidinde bulundu.

Eşi evi terk eden koca, bebeğini rehin aldı VİDEO

Eşi evi terk eden koca, bebeğini rehin aldı

POLİS İKNA ETMEYE ÇALIŞIYOR

Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Halil İbrahim K. polis tarafından ikna edilmeye çalışılırken, itfaiye ekipleri ise yangın çıkma ihtimaline karşı tedbir aldı.

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