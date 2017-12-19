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Eşi gelince intihardan vazgeçti

Antalya'da evinden uzaklaştırılan Garip Ç. bir binanın çatısına çıkarak intihar etmek istedi. Olay yerine eşinin gelmesiyle binadan indi.

DHA | 19.12.2017 - 20:28..
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Manavgat'ta bir süredir işsiz olan Garip Ç., ekonomik nedenler yüzünden şiddetli geçimsizlik yaşadığı ve hakkında evden uzaklaştırma kararı aldırıp, boşanma davası açmaya hazırlanan eşini boşanmaktan vazgeçiremedi.

EŞİNİ ARADI 'İNTİHAR EDECEM' DEDİ

Garip Ç., Yukarı Hisar Mahallesi Şelale Caddesi'ndeki 4 katlı binanın üst katına çıktı. Üst kattan bir ayağını boşluğa doğru uzatan Garip Ç., cep telefonuyla eşini arayıp, intihar edeceğini söyledi. Eşinin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Eşi gelince intihardan vazgeçti

EŞİYLE KOL KOLA İNDİ

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, Garip Ç.'nin atlama ihtimaline karşı binanın altına hava yastığı açtı. Polis, olay yerine getirdiği eşini Garip Ç.'nin yanına çıkardı. Yaklaşık yarım saat süren ikna çabasının ardından Garip Ç., eşi ve polisler eşliğinde binadan indi.

Eşi gelince intihardan vazgeçti VİDEO

Eşi gelince intihardan vazgeçti

"MUTLULUĞUMUZ İÇİNDİ"

Eşiyle kol kola dışarı çıkan Garip Ç.'nin ağlayarak, "Mutluluğumuz içindi" dediği duyuldu. Garip Ç., daha sonra eşiyle beraber ambulansa alınarak, sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.

Eşi gelince intihardan vazgeçti

Eşi gelince intihardan vazgeçti

Eşi gelince intihardan vazgeçti

Eşi gelince intihardan vazgeçti

Eşi gelince intihardan vazgeçti

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