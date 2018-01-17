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Eşi hem aldattı, hem de 56 milyon dolandırdı

Gündüz kuşağında yayınlanan programa katılan 52 yaşındaki Rabia Kuru eşinin kendisini hem aldattığını hem de 56 milyon lira dolandırdığını söyledi.

İHA | 17.01.2018 - 20:34..
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Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol’da programa konuk olan Rabia Kuru’nun filmleri aratmayacak hayat hikâyesi bu kadarına da pes artık dedirtti.

56 MİLYON LİRA DOLANDIRDI

52 yaşında, Bursa’da yaşayan, kariyer sahibi ve eğitimli bir anne olan Rabia Kuru, eşi tarafından ihanete uğradığını ve 56 milyon lira dolandırıldığını iddia etti.

BENİMLE İLGİLİ HER ŞEYİ PLANLAMIŞ

Eşi A.K.’nin mal varlığıyla ilgili aldığı notları Esra Erol’da programında paylaşarak yaşadıklarını anlatan Rabia Kuru, “Benimle ne zaman evleneceğini, ne zaman boşanacağını, hatta boşandıktan sonra sevgilisiyle ne zaman evleneceğini ve tüm hayatıyla ilgili tüm planlarını ajandasına not etmiş” iddiasında bulundu.

Eşi hem aldattı, hem de 56 milyon dolandırdı

"SADECE BİR EMEKLİ MAAŞIM KALDI"

1996 yılında A.K. ile evlenen ve iş hayatında başarılı bir ivme yakaladığını belirten Kuru, “2009 yılında eşimle birlikte şirket kurmaya karar verdik. Büyük bir mal varlığına ulaştık. Arsa, lüks otomobil, tarla, şirket ve villalara sahip olduk. 56 milyon lira elimden uçup gitti. Mal varlığından sadece geriye sadece bir emekli maaşı kaldı” diye konuştu.

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