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Eşi ile tartışıp kendisini bıçakladı

İstanbul Beyoğlu'nda, telefonda eşi ile kavga edip kendisini bıçaklayan kişi sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

DHA | 04.02.2018 - 10:02..
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Beyoğlu'nda saat 08.15 sıralarında, isminin Nemettin olduğu öğrenilen kişi iddialara göre, cadde üzerinde evinin önünde telefonda karısı ile tartışmaya başladı. Bir süre sonra evine çıkan Nemettin kendisini bıçak ile karın bölgesinden bıçakladı.

Eşi ile tartışıp kendisini bıçakladı

KOMŞULARI POLİSE HABER VERDİ

Acı içerisinde haykıran yaralının seslerini duyan komşuları hemen üst kata çıktı. Yaralının  yerde kanlar içinde yattığını gören komşuları durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulans ile hastaneye kaldırdı.

Eşi ile tartışıp kendisini bıçakladı

"BEN KENDİMİ BIÇAKLADIM DEMİŞ"

Mehmet İsrafiloğlu "Ben bağırtıya çıktım. Adam telefonda karısı ile tartışmış. 'Kendimi öldüreceğim' demiş. Polisler geldi. Ambulans geldi. Aldılar götürdüler. Polislere 'ben kendimi bıçakladım' demiş" diye konuştu.

Polis bıçaklanma olayı ile ilgili soruşturma başlattı.

Eşi ile tartışıp kendisini bıçakladı



Eşi ile tartışıp kendisini bıçakladı

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