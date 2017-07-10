Eşi öldürülen kadından sanığa: Çıkmasın bu delikten

Yalvaç ilçesine bağlı Kozluçay Köyü'nde geçen 3 Ocak gecesi, kahveden çıkıp evine giden Hüseyin Arslan ile aracıyla aynı sokaktaki evine giden köy muhtarı 50 yaşındaki Ramazan Yürekli, yolda karşılaştı.

ATEŞ EDEREK ÖLDÜRDÜ

İddiaya göre önceden husumetli olan taraflar arasında çıkan tartışmanın ardından, Yürekli yanındaki ruhsatsız tabancayla Arslan'ı, ateş ederek öldürdü. Jandarma tarafından gözaltına alındıktan sonra tutuklanan cinayet şüphelisi Ramazan Yürekli, Yalvaç Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Duruşmaya maktulün eşi Hatice Arslan ile tarafların avukatları ve yakınları katıldı.

"3 ÇOCUĞUMU YETİM BIRAKTI, ÇIKMASIN BU DELİKTEN"

Hatice Arslan kendisine söz veren mahkeme heyetine, "Bu adam hayatımızı mahvetti. Ekmeğinin derdinde olan insanlardık. Seçimlerde oy vermedik diye önce oturduğumuz evden çıkardı, ardından muhtar olunca kahvecilere bile 'Bunu içeri koymayın' diye tembih etti. Köyü terk etmemiz için defalarca tehdit etti. Sonunda da 3 çocuğumu yetim bıraktı. Bizi mahvetti hakim beyim. Size sığınıyorum çıkmasın bu delikten. Sonuna kadar şikayetçiyim." dedi.

SUSMA HAKKINI KULLANDI

Yaklaşık 6 aydır Yalvaç B Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan ve hakkında 'adam öldürme suçundan' dava açılan sanık Ramazan Yürekli, duruşmada savunma hakkı verilince, "Kendimi hazır hissetmiyorum. O nedenle bu celsede susma hakkımı kullanmak istiyorum" diye yanıt verdi. Bunun üzerine mahkeme başkanı, "Kendini neden hazır hissetmiyorsun?" diye sordu ancak sanıktan yanıt alamadı.

"ADRESİM BELLİ, DIŞARIDAN YARGILANMAK İSTİYORUM"

ahkeme heyeti kısa aranın ardından tarafları yeniden salona alarak, ara karar öncesi sanığa söz verdi. Sanık Yürekli, savunma hakkını kullanmazken mahkeme heyetinden, "Adresim belli, dışarıdan yargılanmak istiyorum ve tahliyemi talep ediyorum." isteğinde bulundu. Heyet bu isteği reddederek sanığın tutuklu olarak yargılanmasına, dosyanın 19 Temmuz tarihinde gözden geçirilmesine ve duruşmanın 9 Ağustos tarihine ertelenmesine karar verdi.

"3 ÇOCUKLA ORTADA KALA KALDIM"

Biri 5 yaşında zihinsel engelli, diğerleri 10 ve 15 yaşlarında 3 çocuğu bulunan Hatice Arslan, duruşma sonrasında adliye bahçesinde de konuştu. Eşinin sessiz, sakin ve kendi halinde bir insan olduğunu söyleyen Arslan, 2007 yılında Akşehir'den Yalvaç'a bağlı o dönem belde olan Kozluçay'a taşındıklarını anlattı. Arslan, "İlk geldiğimizde Ramazan Yürekli'nin kayınvalidesinin evini kiralamıştık. 2009 seçimlerinde bu adam, onun desteklediği kişiye oy vermedik diye bize kin güttü, hatta evden çıkarttı. Eşimi sürekli tehdit ediyor, sağda solda sıkıştırıyordu. Bu yüzden 2 kez de mahkemelik olduk. 2014 yılında muhtar seçildikten sonra köylüye bize iş vermemeleri için baskı kurdu, işi daha da ileriye götürerek kahvecilere 'bu adamı kahveye almayın' diye tembihlerde bulundu. O gece de eşimi sıkıştırıp sonunda da canına kıydı. Ben bu 3 çocukla ortada kala kaldım. Durmuş bir de 'tahliyemi isterim' diyor. Salarlar mı? Öyle bir şey yapmazlar değil mi?" diye konuştu.