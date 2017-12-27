Eşi ve 3 çocuğunu odaya kilitleyip rehin aldı

Şanlıurfa'da psikolojik sorunları olduğu belirtilen işsiz Mustafa T., Eyüp Nebi mahallesindeki evinde, mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla adları öğrenilmeyen eşi ve 3 çocuğunu bir odaya kilitledi.

ELİNDE BIÇAKLA TEHDİTLER SAVURDU

Evin çatısına çıkıp elindeki bıçakla tehditler savuran Mustafa T.'yi, gören komşularının haber vermesiyle, olay yerine aralarında özel hareket polislerinin de bulunduğu çok sayıda polis sevk edildi.

2 SAAT SONRA ELİNDEKİ BIÇAĞI BIRAKTI

Çevrede geniş güvenlik önlemi alan polislerin 2 saatlik çabasıyla Mustafa T., çocuklarına zarar vermeden ikna olup elindeki bıçağı indirerek polislere teslim oldu.

GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından bir odada 2 saat kilitli bulunan Mustafa T.'nin eşi ve 3 çocuğu, sağlık görevlilerince muayene edildi. Mustafa T. ise gözaltına alınarak emniyette götürüldü.









