taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
99.074
USD
3,5047
EURO
3,9491
ALTIN
144,37
PETR
50,1300

Eşi ve kızına tokat atan babaya para cezası kesildi

Adem Orduluoğlu, tokat attığı eşi ve kızına, şikayetleri üzerine açılan dava sonucunda 6 bin lira para cezası ödemeye mahkum edildi.

05.06.2017 - 12:56
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Bağcılar'da yaşayan berber Adem Orduluoğlu, sözünü dinlemediği için dört yıl önce 19 yaşında olan kızı ile tartıştı.

İKİSİNE DE TOKAT ATTI

Tartışmanın büyümesi üzerine kızına tokat atan Orduluoğlu, araya giren eşine de kendisini desteklemediği için tepki gösterdi. Orduluoğlu, eşine de tokat attı.

Olayın ardından Orduluoğlu'nun kızı ve eşi emniyete giderek şikayetçi oldu. Şikayetin ardından açılan davada Orduluoğlu'nun kızı ve eşi şikayetlerini geri çekti ancak olay kamu davasına dönüştüğü için yargılama sürdü.

Eşi ve kızına tokat atan babaya para cezası kesildi

PARA CEZASI

Bakırköy 39. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen ve dört yıl süren dava sonucunda, Orduluoğlu, eşine ve kızına üçer bin lira ödemeye mahkum edildi.

Orduluoğlu, para cezasını peşin veya 10 taksitte ödemediği takdirde, 10 ay süreyle haftanın dört günü kamu yararına çalışacak, bunu da yerine getirmediği zaman 10 ay hapis cezası yatacak.

Adem Orduluoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kızı büyüdükten sonra zaman zaman tartışma yaşadıklarını söyledi.

Kızına yaşamıyla ilgili tavsiyelerde bulunduğunu ancak onun kendisini dinlemediğini savunan Orduluoğlu, çocuğuna tokat attığı için 3 bin, eşine kendisine yardım etmediği gerekçesiyle tokat attığı için de 3 bin lira ceza aldığını ifade etti.

İlginizi Çekebilir
Bursa'da trafik kazası: 1 ölü 1 yaralı
Bursa'nın Merkez Nilüfer ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
44 gündür aranan 15 yaşındaki Duygu İstanbul'da bulundu
44 gündür haber alınamayan 15 yaşındaki Duygu T.'nin İstanbul Kadıköy'de sahte kimlikle bulunduğu öğrenildi.
Kayalıklardan düşen üniversiteli 8 saat sonra kurtarıldı
Fethiye'de 8 metre yükseklikten kayalık zemine düşen üniversite öğrencisi 21 yaşındaki Nimet Alımlı kurtarıldı.
İntihar girişimini önlemeye çalışırken canından oldu
Karakaya Barajı'nda bir kadının boğulmak üzere olduğunu gören askeri personel kurtarmak için suya atladı ancak kendi canından oldu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Suudi Arabistan ve 3 ülke Katar'la ilişkileri kesti

Suudi Arabistan ve 3 ülke Katar'la ilişkileri kesti

344
Yılmaz Vural Göztepe'yi Süper Lig'e çıkardı

Yılmaz Vural Göztepe'yi Süper Lig'e çıkardı

76
Bakanlık yayınladı: Vatandaşlıktan çıkarılacaklar listesi

Bakanlık yayınladı: Vatandaşlıktan çıkarılacaklar listesi

145
Süreyya Yalçın, kuaförünü Bahamalar’a çağırdı

Süreyya Yalçın, kuaförünü Bahamalar’a çağırdı

48
Rektör Bağ'ın skandalları yeni değil

Rektör Bağ'ın skandalları yeni değil

164
Boğaziçi Üniversitesi'nde Ramazan programı

Boğaziçi Üniversitesi'nde Ramazan programı

142
Meryem Uzerli-Adebayor yakınlaşması

Meryem Uzerli-Adebayor yakınlaşması

25
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM