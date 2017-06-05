Eşi ve kızına tokat atan babaya para cezası kesildi

Bağcılar'da yaşayan berber Adem Orduluoğlu, sözünü dinlemediği için dört yıl önce 19 yaşında olan kızı ile tartıştı.

İKİSİNE DE TOKAT ATTI

Tartışmanın büyümesi üzerine kızına tokat atan Orduluoğlu, araya giren eşine de kendisini desteklemediği için tepki gösterdi. Orduluoğlu, eşine de tokat attı.

Olayın ardından Orduluoğlu'nun kızı ve eşi emniyete giderek şikayetçi oldu. Şikayetin ardından açılan davada Orduluoğlu'nun kızı ve eşi şikayetlerini geri çekti ancak olay kamu davasına dönüştüğü için yargılama sürdü.

PARA CEZASI

Bakırköy 39. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen ve dört yıl süren dava sonucunda, Orduluoğlu, eşine ve kızına üçer bin lira ödemeye mahkum edildi.

Orduluoğlu, para cezasını peşin veya 10 taksitte ödemediği takdirde, 10 ay süreyle haftanın dört günü kamu yararına çalışacak, bunu da yerine getirmediği zaman 10 ay hapis cezası yatacak.

Adem Orduluoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kızı büyüdükten sonra zaman zaman tartışma yaşadıklarını söyledi.

Kızına yaşamıyla ilgili tavsiyelerde bulunduğunu ancak onun kendisini dinlemediğini savunan Orduluoğlu, çocuğuna tokat attığı için 3 bin, eşine kendisine yardım etmediği gerekçesiyle tokat attığı için de 3 bin lira ceza aldığını ifade etti.