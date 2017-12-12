Kadına ve çocuğu uygulanan şiddette her geçen gün farklı bir yöntem ve vahşilik maalesef karşımıza çıkıyor.

EŞİ VE ÇOCUĞUNUN ÜZERİNE KAYNAR SU DÖKTÜ

Karaman'da Gazi Dükkan Mahallesi 151 numaralı sokakta oturan ve bir yemek fabrikasında işçi olarak çalışan Zeynel D., akşam yemeğini yapmadığını öne sürdüğü Emine Ayşe D. ile tartışmaya başladı. Tartışma büyüyünce Zeynel D., sobanın üzerinde bulunan çaydanlıktaki sıcak suyu eşi ve odada bulunan oğlu Süleyman'ın üzerine döktü.

Eşi yemek yapmadı diye üzerine kaynar su döktü VİDEO













GÖZALTINA ALINDI

Bacaklarında yanıklar oluşan Emine Ayşe D. ile sol bacağı yanan Süleyman D., çağrılan ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Zeynel D. de evde sobanın yanında otururken polis tarafından gözaltına alındı.











