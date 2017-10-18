taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
106.991
USD
3,6652
EURO
4,3152
ALTIN
151,64
PETR
58,2300

Eşimi ve çocuklarımı vurdum dedi alkolden sızmış bulundu

Ankara'da "Eşimi ve çocuklarımı vurdum" diyerek kendini polise ihbar eden kişi, operasyon sonrası evde sızmış bir şekilde bulundu.

18.10.2017 - 06:48
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Olay, sabah saat 04.00 sıralarında Keçiören Aşağı Eğlence Mahallesi Mercimek Sokak üzerinde bulunan 3 katlı apartmanın giriş katında yaşandı. Burada tek başına yaşayan M.A. iddiaya göre 155'i arayarak, "Cinnet geçirdim, eşimi ve çocuklarımı vurdum" şeklinde ihbarda bulundu.

Eşimi ve çocuklarımı vurdum dedi alkolden sızmış bulundu

POLİS İHBAR ÜZERİNE EVİN ETRAFINI SARDI

İhbar üzerine mahalleye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.  Polis ekiplerinin çağrısına rağmen M.A. evin kapısını açmadı. Bunun üzerine bölgeye özel hareket polisleri sevk edildi.

Eşimi ve çocuklarımı vurdum dedi alkolden sızmış bulundu VİDEO

Eşimi ve çocuklarımı vurdum dedi alkolden sızmış bulundu

TEK BAŞINA YAŞIYOR VE ALKOLDEN SIZMIŞ

Kapıyı koçbaşı yardımıyla kırarak içeri giren Özel Harekat polisleri M.A.'nın evde kanepe üzerinde aldığı alkolden dolayı sızarak uyuduğunu ve ihbarın asılsız olduğunu belirledi. İhbarın asılsız olduğunun ortaya çıkmasının ardından özel hareket polisleri mahalleden ayrıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İlginizi Çekebilir
Kahramanmaraş'ta baba oğul tartışması ölümle bitti
şizofreni hastası olduğu iddia edilen bir kişi, tartışma sırasında babasını bıçaklayarak öldürdü.
Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı
Mudanya ilçesinde Özel Harekat ve zırhlı araçların da destek verdiği 4 ayrı adrese yapılan uyuşturucu operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı.
Aracını engelli rampasına bırakan sürücüye cahil mesajı
İzmir'de bir kadın sürücü engelli rampasına aracını park etti. Mahalle sakinleri otomobilin camına sahibini utandıran yazılar yapıştırdı.
İstanbul'da terör operasyonu
Esenyurt'ta terör operasyonu yapan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çok sayıda kişinin gözaltına aldı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Fransız basını Cenk Tosun'a övgü yağdırdı

Fransız basını Cenk Tosun'a övgü yağdırdı

20
Beşiktaş grupta liderliğini sürdürdü

Beşiktaş grupta liderliğini sürdürdü

63
Şenol Güneş: Gol yedikten sonra oyundan kopmadık

Şenol Güneş: Gol yedikten sonra oyundan kopmadık

21
Özgür Özel'den Deniz Baykal iddialarına yalanlama

Özgür Özel'den Deniz Baykal iddialarına yalanlama

40
Washington'da Trump-Çipras buluşması

Washington'da Trump-Çipras buluşması

18
ÖSYM Başkanı Özer: 15 dakika kuralını uygulamayacağız

ÖSYM Başkanı Özer: 15 dakika kuralını uygulamayacağız

5
Ryan Babel'den Ozan Tufan'a sevinç göndermesi

Ryan Babel'den Ozan Tufan'a sevinç göndermesi

10
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM