Olay, sabah saat 04.00 sıralarında Keçiören Aşağı Eğlence Mahallesi Mercimek Sokak üzerinde bulunan 3 katlı apartmanın giriş katında yaşandı. Burada tek başına yaşayan M.A. iddiaya göre 155'i arayarak, "Cinnet geçirdim, eşimi ve çocuklarımı vurdum" şeklinde ihbarda bulundu.

POLİS İHBAR ÜZERİNE EVİN ETRAFINI SARDI

İhbar üzerine mahalleye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin çağrısına rağmen M.A. evin kapısını açmadı. Bunun üzerine bölgeye özel hareket polisleri sevk edildi.

Eşimi ve çocuklarımı vurdum dedi alkolden sızmış bulundu VİDEO

TEK BAŞINA YAŞIYOR VE ALKOLDEN SIZMIŞ

Kapıyı koçbaşı yardımıyla kırarak içeri giren Özel Harekat polisleri M.A.'nın evde kanepe üzerinde aldığı alkolden dolayı sızarak uyuduğunu ve ihbarın asılsız olduğunu belirledi. İhbarın asılsız olduğunun ortaya çıkmasının ardından özel hareket polisleri mahalleden ayrıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.