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'Eşimin aşığını öldürdüm' diyerek ihbarda bulundu

Antalya'da, evine gittiği sırada dairesinden çıkarken karşılaştığı Ramazan Acar'ı bıçaklayarak öldürdü.

07.11.2017 - 11:28
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Antalya'nın Kepez İlçesi Altınova Mahallesi'nde, saat 00.30 sıralarında bir karot (beton delme) firmasında çalışan 40 yaşındaki Yılmaz B., gece yarısı eve geldiğinde dairesinden çıkan 28 yaşındaki Ramazan Acar'la karşılaştı.

'Eşimin aşığını öldürdüm' diyerek ihbarda bulundu

TERASA KAÇSADA KURTULAMADI

Yılmaz B.'nin yanında taşıdığı bıçağı çıkarması üzerine Ramazan Acar terasa kaçarken, Rukiye B. ise kendisini eve kilitledi. Elinde bıçakla terasa çıkan Yılmaz B., kısa süre boğuştuğu Ramazan Acar'ı belinden tek bıçak darbesiyle öldürdü.

'Eşimin aşığını öldürdüm' diyerek ihbarda bulundu

POLİSİ ARAYIP KENDİSİNİ İHBAR ETTİ

Ardından dairesine inen Yılmaz B., kapıyı açamayınca 155 Polis İmdat hattını arayarak, "Eşimin aşığını terasta öldürdüm" diyerek ihbarda bulundu. Bir süre kapının önünde bekleyen Yılmaz B., ardından olay yerinden kaçtı.

'Eşimin aşığını öldürdüm' diyerek ihbarda bulundu

YARIM SAAT SONRA YAKALANDI

Eşinin gitmesinin ardından daireden çıkan Rukiye B., terasta Ramazan Acar'ın kan içindeki cesediyle karşılaştı. Kısa süre sonra olay yerine gelen polis ekipleri, Rukiye B.'nin ifadesine başvurdu. Polis ve sağlık ekiplerinin incelemesinden sonra Ramazan Acar'ın cesedi Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.

Polis ekipleri yaklaşık yarım saat sonra Yılmaz B.'yi Kepez İlçesi Baraj Mahallesi'nde yakaladı. Şüphelinin olayda kullandığı bıçak da ele geçirildi. Yılmaz B. ve eşi Rukiye B., sorguları yapılmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü.

Ramazan Acar'ın, ilçede kuaförlük yaptığı, Rukiye B.'nin de müşterisi olduğu iddia edildi.

'Eşimin aşığını öldürdüm' diyerek ihbarda bulundu

'Eşimin aşığını öldürdüm' diyerek ihbarda bulundu

'Eşimin aşığını öldürdüm' diyerek ihbarda bulundu

'Eşimin aşığını öldürdüm' diyerek ihbarda bulundu

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