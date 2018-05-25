Eşinden Berk Oktay'a ağır suçlamalar

Sosyal medya hesapları sürekli hacklenen çift özel fotoğrafları internete sızdırıldığı için sürekli gündeme geliyordu. Berk Oktay ve Merve Şarapçıoğlu şimdi de boşanma haberiyle gündeme geldi.

Haftaiçi boşanma davası açan Şarapçıoğlu, verdiği dilekçede evliliklerinin neden yürümediğini anlattı. Şarapçıoğlu, yaşadıkları sorunları şöyle sıraladı:

"Berk'in kazancını ailesinin yönetmesi bana olan güvensizliğinin göstergesi. Öfke kontrolü sorunu var, şiddet uyguluyor."

500 BİN TL TAZMİNAT

Eşi, Oktay'dan 250 bini maddi, 250 bini manevi toplam 500 bin TL tazminat istedi.

AYLIK 10 BİN TL DE NAFAKA

Hafta içi İstanbul Anadolu Aile Mahkemesi'ne dava dilekçesi veren Merve Şarapçıoğlu, Berk Oktay'dan aylık 10 bin lira da tedbir nafakası talep etti.