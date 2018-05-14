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Eşinden direksiyon eğitimi alırken kaza yaptı

Karabük’te, eşinden direksiyon eğitimi alan kadın sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, parka daldı.

DHA | 14.05.2018 - 09:29..
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Karabük'te yaşanan kazada, ehliyeti olan kadın eşinden direksiyon eğitimi aldığı sırada aracın kontrolünü kaybedince, caddenin hemen altındaki çocukların oynadığı parka daldı.

SALINCAKLARA ÇARPTI

Çocuklar etrafa kaçışırken otomobil salıncağa sonra da korkuluklara çarptı. Çimenlik alanda duran otomobilden çıkan çift arasında kısa süreli tartışma yaşandı.

Eşinden direksiyon eğitimi alırken kaza yaptı

Eşinden direksiyon eğitimi alırken kaza yaptı ViDEO

YARALANAN OLMADI

Kazada otomobil hasar görürken, şans eseri yaralanan olmadı. Hasar gören otomobil, polislerin incelemesinin ardından parktan kaldırıldı.

Eşinden direksiyon eğitimi alırken kaza yaptı



Eşinden direksiyon eğitimi alırken kaza yaptı



Eşinden direksiyon eğitimi alırken kaza yaptı



Eşinden direksiyon eğitimi alırken kaza yaptı




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