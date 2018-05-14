Karabük'te yaşanan kazada, ehliyeti olan kadın eşinden direksiyon eğitimi aldığı sırada aracın kontrolünü kaybedince, caddenin hemen altındaki çocukların oynadığı parka daldı.
SALINCAKLARA ÇARPTI
Çocuklar etrafa kaçışırken otomobil salıncağa sonra da korkuluklara çarptı. Çimenlik alanda duran otomobilden çıkan çift arasında kısa süreli tartışma yaşandı.
Eşinden direksiyon eğitimi alırken kaza yaptı ViDEO
YARALANAN OLMADI
Kazada otomobil hasar görürken, şans eseri yaralanan olmadı. Hasar gören otomobil, polislerin incelemesinin ardından parktan kaldırıldı.