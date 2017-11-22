Eşinden kalan emekli maaşıyla 2 bayrak direği diktirdi

Manisa'nın Soma ilçesine 7 kilometre uzaklıktaki kırsal Büyükgüney Mahallesi'nde yaşayan 70 yaşındaki Nimeti Koca, buraya iki bayrak direği diktirdi. 40 hane, 93 nüfuslu Büyükgüney Mahallesi'nin girişi ve cami yanına dikilen 5 metrelik 2 direğe asılan 100x150 ebatlarındaki Türk bayrakları, mahalleliyi duygulandırdı.

EŞİNDEN KALAN EMEKLİ MAAŞINDAN HARCADI

Çiftçilik yaparak biri engelli 2 kardeşine bakan Nimeti Koca, eşinden kalan emekli maaşıyla 600 lira harcayarak, en büyük hayalini yerine getirme sevincini yaşadığını söyledi. Eskiden çok yoksul oldukları için hayalini kurduğu bazı şeyleri gerçekleştiremediğini belirten Koca, şöyle dedi:

"Bu hayallerimden biri de rengini şehitlerimizin kanından alan ay- yıldızlı, şanlı Türk bayrağımızı mahallede dalgalandırmaktı. Şükürler olsun ki ben bu hayalimi gerçekleştirdim. Bayrağımız sonsuza kadar bu topraklarda dalgalansın. Gençlerimiz okusun, güzel vatanımız için iyi fikirlere, yararlı işlere imza atsınlar. Vatanın bütünlüğü ve şanlı bayrağımız için canlarını feda eden şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum."

"İNŞALLAH GENÇLERİMİZE ÖRNEK OLUR"

Büyükgüney Mahallesi Muhtarı Nazmi Saygılı da Nimeti Koca'nın örnek davranışının kendilerini duygulandırdığını, bir o kadar da gururlandırdığını belirtirken, "Onun bu davranışı, vatan ve bayrak sevgisi inşallah gençlerimiz için örnek olur. Kendim ve mahallem adına Nimeti teyzeye bu davranışı nedeniyle şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

Mahallede daha önceden de bir bayrak direğinin bulunduğu belirtildi.









