Eşine ateş etti 2,5 yaşındaki kızını vurdu

Samsun'daki olayda eşinin şiddet uyguladığı gerekçesi ile 3 aydır babaevinde yaşayan 22 yaşındaki 2 çocuk annesi Esra Y., evin önünde eşi Yakup Y'nin silahlı saldırısına uğradı. Olayda annesinin yanında bulunan 2,5 yaşındaki kızı vuruldu.
AA
YARALI MİNİK HASTANEYE KALDIRILDI
Yaralanan çocuk, 112 acil servis ekipleri tarafından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yakup Y'nin olayın ardından kaçtığı, polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturma başlattığı belirtildi.
Öte yandan, kız çocuğunun tedavisinin hastanenin yoğun bakım ünitesinde sürdürüldüğü ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.