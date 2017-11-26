Eşine ateş etti 2,5 yaşındaki kızını vurdu

Çankırı'nın merkeze bağlı İnandık köyünde 5 yıl önce oluşmaya başlayan obruklar nedeniyle köy başka bir yere taşınırken, halk ise tedirgin.

Antalyaspor maçı sonrası Galatasaray gibi puan ortalamasının yakalanması gerektiğini belirten Aykut Kocaman, şampiyonluk yarışına da değindi

Adana'da içme suyu borusunun patlaması üzerine yolda bir çukur oluştu. Boşluğu fark edemeyen bir sürücüde kanala düştü.

1 Türk seyirci Sharapova'ya evlenme teklifi etti Özel bir organizasyon için Türkiye'ye gelen Rus Sharapova'ya Türk seyirci evlenme teklif etti. Aldığı cevap da gülümsetti.

2 Gökhan Özoğuz’dan 'Black Friday' tepkisi Tüm dünyada cuma günü yapılan alışveriş çılgınlığı Black Friday ile ilgili Gökhan Özoğuz sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

3 Suriyeli boksör dünya şampiyonluğunu Türkiye'ye armağan etti Dünyanın merakla beklediği maçta Suriyeli boksör Mahmut Ömer, Rus boksör Alexander Ustinov'u yenerek ilk kez dünya şampiyonu oldu.

4 Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert sözler Erdoğan, "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" kapsamında düzenlenen etkinlikte konuştu.

5 Cumhurbaşkanı Erdoğan terör destekçisi olarak gösterildi Mısır televizyonu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Katar emiri için 'terörü üreten kişiler' olarak gösterdi.

6 İsveçli milletvekilinden Müslümanlara hakaret İsveç'te göçmen karşıtı politikalarıyla bilinen bir milletvekili Müslümanlar için "yüzde 100 insan" değil dedi.