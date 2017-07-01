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Eşine dışkı yedirmek isteyen koca gözaltında 

Ağrı'da eşine işkence yaparak çocuğunun bezindeki dışkısını zorla yedirmeye çalışan Mehmet Şakir Ş., gözaltına alındı.

01.07.2017 - 12:54
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Eşine dışkı yedirmek isteyen koca gözaltında 

Ağrı'nın Patnos İlçesine 16 kilometre uzaklıktaki Andaçlı köyünde yaşayan Mehmet Şakir Ş.'nin eşi C.Ş.'ye şiddet uygulayıp, dışkı yedirmeye çalışma görüntülerini sosyal medyada paylaşması, Cumhuriyet Savcılığını harekete geçirdi.

Evli ve 2 çocuk babası Mehmet Şakir Ş., Kürtçe konuşulan video görüntülerinde sopayla vurarak, tekme atarak eşi C.Ş.'ye çocuk bezindeki dışkıyı yedirtmek istiyor.

Eşine dışkı yedirmek isteyen koca gözaltında 

Acımasız kocanın dayak, hakaret ve küfürleri karşısında eşi sadece yalvararak kurtulmaya çalışıyor.

"YAPMAZSAN SENİ PARAMPARÇA EDERİM"

Mehmet Şakir Ş. Kürtçe yaptığı konuşmada, "Eğer yapmazsan seni paramparça ederim. Al bu b... ye, hadi acele et. Al ağzına koy. Ağacı senin sırtında kırdım, bir parça kaldı, şimdi başında kıracağım. B... al yüzüne çarp, çık git" diyor.

Eşine dışkı yedirmek isteyen koca gözaltında 

Çaresizce gözyaşı döken ve yalvaran C.Ş. ise, "Ben yapamam, Şakir sana ne olmuş böyle? Kuran'ın hatrına beni bırak" diye karşılık veriyor. Hem videoyu çekip, hem de tekme ve sopa ile eşine vuran işkenceci kocanın yaptıklarına dayanamayan C.Ş., sonunda elindeki dışkılı bezi yüzüne doğru götürüyor. Midesi bulanan kadın kusmak için tuvalete giriyor.

Eşine dışkı yedirmek isteyen koca gözaltında 

GÖZALTINA ALINDI

Sosyal medyada hızla yayılan insanlık dışı bu olay, tepkilere neden oldu. Yaşananları saniye saniye cep telefonu ile görünteleyen koca Mehmet Şakir Ş. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı. Biri 3 yaşında diğer 10 aylık iki çocuğu bulunan anne C.Ş. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı, soruşturma sürdürülüyor.

Eşine dışkı yedirmek isteyen koca gözaltında 

Eşine dışkı yedirmek isteyen koca gözaltında 

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