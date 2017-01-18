Eşine kızdı aracına parke taşıyla daldı

Olay, Seyhan ilçesinde meydana geldi. B.K. isimli genç kadın, bir süre önce eşi S.K. ile tartıştı. Tartışma sonrası S.K. evi terk edip gitti.

Kadın ise evden koşarak çıkıp kocasının park halindeki otomobilinin yanına geldi.

ÖNCE ARACI ÇİZDİ

Öfkeli kadın, önce otomobili çizerek zarar verdi. Öfkesini alamayan kadın, daha sonra aracın dikiz aynalarını, sileceği ve park lambalarını kırdı.

SİNİRİ GEÇMEYİNCE PARKE TAŞIYLA DALDI

Siniri bir türlü geçmeyen genç kadın, yoldan geçen vatandaşların şaşkın bakışları arasında aracı defalarca tekmeledi. Bu arada bir başka oto sahibi, hemen olay yerine gelerek park halindeki aracının da zarar görmemesi için alıp götürdü. Genç kadın ise koşarak yol kenarına gelip kilit parke taşını aldı ve tekrar geri gelerek otomobile taşla zarar vermeye başladı.

Genç kadın otomobilin arka, ön ve kapı camlarını taşla tek tek kırdı. Çevredeki vatandaşların "yapmayın" uyarısına "kocamın aracı size ne" diye yanıt vererek araca zarar vermeye devam eden B.K., bir süre daha zarar verdikten sonra taşı otomobilin üzerine atıp hızlı adımlarla evine doğru gitti.