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Eşine kızdı kendini vurdu

Aksaray'da yaşayan ateş çifti ev taşıdıktan sonra tartıştı. Solmaz Ateş ile tartışan Akif Ateş, tabancayla kendini sağ bacağından vurarak yaraladı.

DHA | 11.12.2017 - 03:17..
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"Beni vurmak istiyordu" diyen Akif Ateş'in tartıştığı eşi Solmaz Ateş, "Bana annenin evine git, yoksa seni vuracağım dedi. Ben annemin evine gidince kendini vurmuş" şeklinde konuştu.

Eşine kızdı kendini vurdu

EVİ TAŞIDIKTAN SONRA KARDEŞİYLE ALKOL ALDI

Olay, saat 21.00 sıralarında Ereğli Kapı Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre kiraladığı yeni eve taşınan 48 yaşındaki Akif Ateş, ev taşıma işi bittikten sonra kardeşiyle alkol almaya başladı.

Akif Ateş, yanında bulundurduğu ruhsatsız tabancayla kendini sağ bacağından vurdu. Kanlar içinde kalan Akif Ateş, kardeşinin çağırdığı ambulansla Aksaray Eğitim Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.

Eşine kızdı kendini vurdu

"'GİT YOKSA SENİ VURACAĞIM' DEDİ GİTTİM"

Tedavi altına alınan Akif Ateş'in durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayı haber aldıktan sonra hastaneye gelen Solmaz Ateş, "Bugün ev taşıdıktan sonra ben mutfakta iş yapıyordum. Eşim o sırada neye kızdıysa, geldi bana 'seni vuracağım' dedi. Bende siniri geçsin diye annemlere gittim. O sırada kendini vurmuş. Beni vurmak istedi. Annenlere git dedi. Annenlere gitmezsen seni vuracağım dedi. Ben de siniri yatışsın dedim. Alkol aldı dedim gittim." dedi.

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