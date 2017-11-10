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Eşine şiddet uygulayan kocaya kitap okuma cezası

İzmir'de eşini yaralayan kocaya; 'aile' konulu kitap okuma cezası verildi.

10.11.2017 - 12:11
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İzmir'in Konak ilçesinde tartıştığı 25 yıllık eşini bıçakla basit şekilde yaraladığı iddiasıyla hakim karşısına çıkan koca, "aile" konulu kitap okuması şartıyla adli kontrol tedbiri uygulanarak salıverildi.

İddiaya göre, Cengiz Ö, 6 Kasım'da mutfakta tartıştığı eşini bıçakla yüzünden basit şekilde yaraladı.

Eşinin karakoldaki ifadesinde kocasından şikayetçi olmadığını söylemesine rağmen İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, "eşe karşı kasten yaralama" suçundan soruşturma başlatarak, Cengiz Ö'yü adli kontrol şartıyla salıverilmesi talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk etti.

KİTAP OKUMA ŞARTI İLE SERBEST KALDI

İzmir 1. Sulh Ceza Hakimliğinde ifade veren Cengiz Ö, üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini, eşini kasten yaralamadığını, kazayla yaraladığını belirterek, koşulsuz serbest bırakılması talebinde bulundu.

Şüpheli, adresine en yakın kütüphaneye başvurarak İzmir Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının belirleyeceği, ailenin önemini anlatan kitabı okuması şartıyla adli kontrol altına alınmasına karar verilerek serbest bırakıldı.

Cengiz Ö'nün avukatı Orhan Önal, yaptığı açıklamada, insanların topluma kazandırılması ve caydırıcı olması nedeniyle kararı olumlu karşıladığını belirterek, kitap okuma cezasının aile kavramıyla ilgili olmasını da anlamlı bulduğunu söyledi.

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